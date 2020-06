vor 24min

Ethan Melzer

US-Soldat plante mit satanistischer Neonazi-Gruppe Angriff auf seine eigene Einheit

Er wollte einen neuen Krieg im Nahen Osten lostreten. Deswegen plante der Soldat Ethan Melzer (22) zusammen mit einer extremistischen Gruppierung eine Attacke auf seine eigene Einheit, als diese in die Türkei verlegt werden sollte.

von Ann Guenter

1 / 3 Der Soldat Ethan Melzer war Mitglied einer satanistischen Neonazigruppierung, welche die Männer von Melzers Einheit angreifen wollte, nachdem diese in die Türkei verlegt worden waren. Stocks Ermittler fanden auf Melzers Computer Fotos wie dieses: Ein Messer, ein Buch mit dem Titel «Düstere Tradition: Order der neun Engel», eine Totenkopfmaske und ein US-Army-Beret. U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE Die Staatsanwaltschaft und die Armee haben bislang kein Foto von Melzer veröffentlicht. Screenshot ABC

Ein 22-jähriger US-Soldat hatte im Mai mit Mitgliedern einer satanistischen Neonazi-Gruppierung einen Anschlag geplant – auf seine eigene Einheit.

Private Ethan Melzer, ursprünglich aus Louisville, Kentucky, war 2018 der US-Armee beigetreten. Ein Jahr später wurde er gemäss der Anklageschrift Mitglied beim «Order of Nine Angels» (O9A). Diese extremistische Gruppierung aus Grossbritannien vertritt demnach «gewalttätige, faschistische, antisemitische und satanistische Ideen und bewundert unter anderem Adolf Hitler oder Osama Bin Laden». Sie ist in Europa und zunehmend auch in den USA aktiv. Auch die brutale Propaganda des Islamischen Staats steht bei diesen Hassern hoch im Kurs. Auf dem Computer Melzers fanden sich entsprechende Fotos (siehe Bildstrecke).

Er wollte weiteren Krieg im Nahen Osten anzetteln

Diesen April sollte die Einheit von Private Melzer zur Bewachung einer US-Militäreinrichtung in die Türkei verlegt werden. Dort wollte die Gruppe zuschlagen. In verschlüsselten Textnachrichten verschickte Melzer den O9A Informationen zu über die Grösse seiner Einheit, über die geplanten Reiserouten in der Türkei, über die Waffenkraft und Verteidigungsmöglichkeiten der US-Soldaten. Diese Informationen sollten Melzer zufolge eine Attacke auf die Einheit erleichtern. Vor allem sollte alles nach einem jihadistischen Angriff aussehen, der viele Tote fordern sollte.

Als einer der Mitverschwörer nachfragte, ob er, Melzer, auch mit der Möglichkeit rechne, bei dem geplanten Angriff selbst zu sterben, antwortete dieser: «Who gives a fuck … Die Folgen einer Attacke auf einen US-Konvoi wären es wert. Ein neuer Krieg würde entbrennen, und ich wäre erfolgreich gestorben … ein weiterer zehnjähriger Krieg im Nahen Osten wäre es definitiv wert.» In einer anderen Nachricht schrieb Melzer, dass er mit der Weitergabe von Armee-Informationen sein Leben riskiere und deswegen «Resultate» erwarte.

Er gestand bereits bei der ersten Befragung

Sobald die Einheit in der Türkei angekommen sei, wollte er der Gruppe weitere Informationen zukommen lassen, versprach er. Doch Ende Mai deckten FBI und Armee den Plan auf – wie, wurde nicht mitgeteilt. Melzer wurde am 10. Juni verhaftet. Er gestand bereits bei der ersten Befragung. «Er gab zu, dass bei dem geplanten Angriff möglichst viele Soldaten seiner Einheit getötet werden sollten», heisst es in der Anklageschrift.