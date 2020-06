Russland

US-Bürger wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt

Der 50-jährige US-Bürger Paul Whelan ist wegen Spionage von einem russischen Gericht verurteilt worden. Er hatte seine Unschuld beteuert.

Ein russisches Gericht hat den seit fast anderthalb Jahren inhaftierten US-Bürger Paul Whelan wegen Spionage zu 16 Jahren Haft verurteilt. Das Gericht in Moskau sah die Agententätigkeit des 50-Jährigen am Montag als erwiesen an, wie die Agentur Interfax meldete.