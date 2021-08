Pandemie in den USA : US-Staat Florida erreicht Rekordwerte an Corona-Neuinfektionen

Ein Fünftel aller Fallzahlen in den USA entfallen derzeit auf den Staat Florida. Der republikanische Gouverneur Ron DeSantis hält jedoch weiterhin nichts von einer Maskenpflicht.

Der in Florida wohnhafte und per Haftbefehl gesuchte deutsche Musiker Michael Wendler schwärmt auf Telegram von den lockeren Bedingungen in Florida.

Rund ein Fünftel aller Corona-Patienten stecken sich in Florida an.

Florida entwickelt sich zum Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA. Der Staat im Südosten des Landes meldete am Samstag die höchste Zahl an Neuinfektionen mit dem Coronavirus binnen 24 Stunden seit Beginn der Pandemie. Die Gesundheitsbehörden bestätigten 21’683 neue Fälle von Covid-19. Am Sonntag meldeten sie prompt die Rekordzahl von 10’207 Corona-Patienten in Krankenhäusern des Staates.