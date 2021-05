Impfanreize in den USA : US-Staat Ohio verlost 1 Mio. Dollar unter Corona-Geimpften

Die Zahl der täglich verabreichten Impfdosen in den USA ist derzeit rückläufig. Nun will Ohios Gouverneur Mike DeWine Impfwillige mit der Chance auf einen Millionengewinn belohnen.

1 / 8 Ein Impfzentrum in Cleveland im US-Staat Ohio: Viele US-Amerikaner, die noch nicht geimpft wurden, zögern weiterhin. Darum will Gouverneur Mike DeWine unter allen Bürgern mit einer Corona-Impfung wöchentlich eine Million Dollar verlosen. Twitter Landesweit werben die Behörden deshalb mit verschiedenen Anreizen – in der Hoffnung, Unentschlossene zu einer Impfung zu bewegen. Ende April haben Aktivisten in New York kostenlos Joints an Corona-Geimpfte verteilt. AFP «Joints for Jabs» hatten die Aktivisten die Aktion betitelt, auf Deutsch etwa «Joints für Impfungen». Facebook

Darum gehts Ohios Gouverneur Mike DeWine teilte am Mittwoch mit, dass unter allen Bürgern mit einer Corona-Impfung wöchentlich eine Million Dollar verlost werden.

Die Lotterie soll insgesamt fünf Wochen dauern.

Es können sich alle Menschen ab 18 Jahren beteiligen, die mindestens ihre erste Dosis eines Vakzins gegen das Coronavirus erhalten haben.

Im US-Bundesstaat Ohio kann eine Corona-Impfung künftig mit einer Million US-Dollar (etwa 900’000 Franken) belohnt werden – man muss dafür allerdings bei einer Impflotterie gewinnen. Alle Bürger, die mindestens ihre erste Impfung erhalten haben, können gewinnen, wie der Gouverneur des Bundesstaats, Mike DeWine, über Twitter erklärte. Die erste Auslosung solle am Mittwoch 26. Mai stattfinden, genauso in den vier Folgewochen. «Der Gewinner an jedem Mittwoch wird eine Million Dollar bekommen», schrieb er.

Viele Bundesstaaten und Kommunen in den USA haben bereits Anreize ausgelobt, damit sich möglichst viele Bürger gegen Corona impfen lassen. Zu den Anreizen gehören zum Beispiel Anleihen über 100 US-Dollar für bestimmte Altersgruppen, freier Eintritt in Museen sowie Freigetränke oder Snacks. Auch viele Arbeitgeber bieten Mitarbeitern Anreize, um sich impfen zu lassen. Der am Mittwoch von Ohio ausgelobte Lotteriegewinn für eine Impfung wäre aber wohl mit Abstand die bislang grösste Belohnung.

Der Gouverneur sagte, er rechne damit, dass ihn manche für «verrückt» erklären oder ihm Verschwendung von Staatsgeldern vorwerfen würden. «Aber wirklich, die einzige Verschwendung in diesem Stadium der Pandemie – in dem die Impfungen einfach erhältlich sind für alle, die wollen – ist ein Tod wegen Covid-19», schrieb DeWine. Ohio hat knapp 12 Millionen Einwohner. Rund 42 Prozent der Bevölkerung, oder 4,9 Millionen Menschen, haben bislang mindestens die erste Impfung erhalten, wie aus Daten der Behörden hervorgeht. Damit liegt der Staat nur knapp unter der landesweiten Quote von gut 46 Prozent.

DeWine warb nachdrücklich für die Impfungen, um eine Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen. «Wir haben jetzt eine starke Waffe, die das Virus mit fast 100 prozentiger Wirksamkeit schlägt», sagte er. «Jeder hat jetzt Kontrolle über seine eigene Gesundheit, sein eigenes Schicksal», sagte er. DeWine kündigte an, dass Ohio ab 2. Juni fast alle wegen der Pandemie erlassenen Beschränkungen aufheben wird. Dazu gehören Kapazitätseinschränkungen für Restaurants und die Anordnung zum Tragen von Masken, wie die Gesundheitsbehörde mitteilte.

