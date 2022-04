Nach Verschärfung in Texas : US-Staat Oklahoma macht Abtreibung zu einem Schwerverbrechen

Nach Texas hat nun auch Oklahoma seine Abtreibungsgesetze verschärft: Künftig sollen etwa Ärzte, die einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen, mit bis zu zehn Jahren Gefängnis bestraft werden. Gegner bezeichnen das Gesetz als verfassungswidrig.

In Texas gab es heftige Kritik am neuen Abtreibungsgesetz.

Der Gouverneur von Oklahoma hat ein Gesetz unterzeichnet, das Abtreibung zu einem Schwerverbrechen macht. Das von Gouverneur Kevin Stitt unterschriebene Gesetz sieht für eine Abtreibung bis zu zehn Jahre Gefängnis und 100’000 Dollar (rund 93’000 Franken) Geldstrafe vor. Die Strafe soll diejenigen treffen, die eine Abtreibung vornehmen, nicht aber die Schwangere. Ausgenommen sind nur Fälle, in denen das Leben der Frau in Gefahr ist.

Der Republikaner Nathan Dahm sagte, mit dem Gesetz, das im Sommer in Kraft treten soll, werde Abtreibung in Oklahoma praktisch abgeschafft. Kritikerinnen und Kritiker bezeichnen das Gesetz als verfassungswidrig. Vergleichbar strenge Abtreibungsgesetze sind in den vergangenen Jahren wiederholt vor Gerichten gescheitert. Abtreibungsgegnerinnen und -gegner fühlen sich jedoch ermutigt, weil das Oberste Gericht ein striktes Abtreibungsgesetz aus Texas erst einmal in Kraft gelassen hat.