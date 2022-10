Nordsyrien : US-Streitkräfte töten zwei hochrangige IS-Mitglieder

«Dieser Angriff wird die Möglichkeiten des IS schwächen, die Region zu destabilisieren und unsere Streitkräfte und Partner zu attackieren», sagte der Leiter des Zentralkommandos der US-Armee (Centcom), Michael Kurilla, am Donnerstag (Ortszeit). Der US-Armee zufolge wurden keine Zivilisten bei dem Einsatz getötet oder verletzt.

USA sind Teil der internationalen Koalition zum Kampf gegen den IS

Die USA sind Teil der internationalen Koalition zum Kampf gegen den IS. Im Juli hatte das US-Verteidigungsministeriums die Tötung des ranghöchsten IS-Anführers in Syrien, Maher Al-Agalbei, bei einem Drohnenangriff im Norden des Landes bekanntgegeben. Anfang des Jahres war der oberste IS-Anführer Abu Ibrahim al-Kuraschi bei einem nächtlichen US-Einsatz in Syrien ums Leben gekommen. Nach US-Angaben sprengte er sich selbst in die Luft, um seiner Gefangennahme zu entgehen.