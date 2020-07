US-Streitkräfte ziehen sich aus Portland zurück

Was geschah in Portland?

Wie in anderen US-Städten kam es auch in Portland vor über zwei Monaten zu Protesten im Zusammenhang mit der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in Minneapolis. In der Stadt, die eine aktive linksradikale Szene hat, forderten Tausende Polizeireformen und mehr Gleichstellung zwischen Schwarz und Weiss. Dabei kam es wiederholt zu gewaltsamen Auseinandersetzungen mit der Polizei und zu Sachbeschädigungen. Mittlerweile wird seit über 60 aufeinanderfolgenden Tagen demonstriert. Anfang Juli begannen schliesslich militarisierte Spezialkräfte der Trump-Regierung Demonstrationen in der Innenstadt aufzulösen und Verhaftungen vorzunehmen.