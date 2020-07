Wer kriegt es zuerst?

US-Studenten feiern Corona-Partys

In Tuscaloosa im US-Bundesstaat Alabama organisierten Studenten Corona-Partys. Dabei wurden bewusst Gäste eingeladen, die sich bereits mit dem Virus infiziert hatten.

Man versuche nun solche Corona-Partys möglichst zu unterbinden, so Smith. Zudem verabschiedete der Stadtrat Stunden nach der Anhörung eine Verordnung, wonach Menschen in der Öffentlichkeit Gesichtsmasken tragen müssen.

In den USA schnellen die Corona-Zahlen mit einem Rekordwert von mehr als 50’000 Neuinfektionen an einem Tag in die Höhe. Die Johns-Hopkins-Universität meldete für Mittwoch rund 50’700 neuen Corona-Fälle. Schon in der vergangenen Woche hatte das Infektionsgeschehen stark angezogen, meist wurden mehr als 40’000 Fälle täglich verzeichnet.