107-Meter-Jump angepeilt : US-Stuntman (28) springt bei Weltrekordversuch mit Töff in den Tod

Beim Versuch, den Weltrekord für den weitesten Sprung mit einem Motorrad zu brechen, ist US-Stuntman Alex Harvill tödlich verunglückt. Er hinterlässt seine Frau und zwei kleine Kinder.

106,8 Meter: Dies ist der aktuelle Weltrekord im Motorrad-Weitsprung, mit dem der Australier Robbie Maddison (40) im aktuellen «Guinness-Buch der Rekorde» verzeichnet ist. Diesen Rekord wollte der 28-jährige Motocross-Fahrer und Stuntman Alex Harvill dieser Tage an der Moses Lake Airshow in seinem Heimatstaat Washington überbieten. Nach Angaben der Veranstalter wollte Harvill am Donnerstag versuchen, den Rekord für den weitesten Sprung von einer Rampe zu brechen.