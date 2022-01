Aeris – US-Firma kauft Luftfilter-Start-up aus der Schweiz für 72 Millionen

Das Luftfilterungssystem ist in der Pandemie zum grossen Renner geworden. Die Erfindung aus dem Kanton Zug steht in Tausenden Innenräumen weltweit und hält die Luft rein.

1 / 6 Die Luftfilter der Schweizer Firma Aeris erfreuen sich seit Ausbruch der Pandemie grosser Beliebtheit. Screenshot/Instagram Sie stehen weltweit in Wohnzimmern, Geschäften oder Schulzimmern. Screenshot/Instagram Nun hat das US-Unternehmen iRobot, das unter anderem den Staubsauger-Roboter Roomba entwickelt hat, Aeris für 72 Millionen Dollar gekauft. imago/Kyodo News

Darum gehts Ein Luftfilter aus der Schweiz ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie in immer mehr Innenräumen und Geschäften zu finden.

Die Luftfilter von Aeris finden reissenden Absatz auf der ganzen Welt.

Nun haben die beiden Firmengründer und ETH-Absolventen ihr Unternehmen für 72 Millionen Dollar an die US-Firma iRobot verkauft.

Zwei Schweizer Ingenieure haben mit ihrer Erfindung, einem Luftfilter, das grosse Geschäft gemacht. 72 Millionen Dollar überwies das Techunternehmen iRobot aus den USA, das unter anderem den berühmten Staubsauger-Roboter «Roomba» entwickelt hat, an die beiden Gründer von Aeris Pierre Bi (30) und Constantin Overlack (31).

Ihre Luftfilter entwickeln die beiden zusammen mit ihrem Team am Hauptsitz in Cham im Kanton Zug, wie der «Blick» berichtet. Die Geräte von Aeris filtern Staub, Pollen oder Tierhaare aus der Luft. In den letzten beiden Jahren dürften sie aber vor allem wegen Corona einen Boom erlebt haben.

Besonders in chinesischen Grossstädten, wo das Coronavirus sich als Erstes ausbreitete und die Regierung knallhart gegen weitere Ausbrüche vorgeht, fanden die Aeris-Filter einen reissenden Absatz. Gemäss den beiden Firmengründern wachsen die Verkaufszahlen von Aeris derzeit im hohen dreistelligen Bereich.

Tinder-Mitgründer half bei der Finanzierung mit

In der Schweiz sei der grosse Run auf die Aeris-Geräte trotz mehrerer Corona-Wellen bislang noch ausgeblieben. Firmengründer Bi geht von einem Missverständnis hierzulande aus, wie er gegenüber dem «Blick» erklärt. «In der Schweiz gehen die Leute immer noch davon aus, dass Lüften reicht. Dabei ist wissenschaftlich belegt, dass Luftfilter das Ansteckungsrisiko minimieren.»

In anderen Ländern würden Regierungen hingegen breitflächig in die Technologie investieren. 15’000 Geräte habe Aeris beispielsweise jüngst nach Australien geschickt. Diese sollen dort in Klassenzimmern zum Einsatz kommen. Ein weiterer grosser Absatzmarkt sind die USA. Dort dürften die Aeris-Geräte vor allem gegen Smog und in Brandsituationen eingesetzt werden. Waldbrände wie jüngst in Colorado scheinen das Bedürfnis nach sauberer Luft weiter gestärkt zu haben.

Vor vier Jahren haben die beiden Absolventen der ETH Zürich ihr Unternehmen gegründet. 20 Angestellte hat das Unternehmen in der Schweiz, nochmal zwölf in den USA und Asien. Für das neue Jahr sind weitere Anstellungen geplant. Finanzielle Unterstützung haben sie auch von prominenter Stelle erhalten. Wie der «Blick» schreibt, hat auch einer der Gründer der Dating-App Tinder in das Unternehmen investiert. 100’000 Geräte pro Jahr kann Aeris bereits heute produzieren. Sie kosten zwischen 500 bis 1000 Franken. Bi und Overlack werden auch nach der Übernahme durch iRobot weiterhin im Unternehmen tätig sein.

