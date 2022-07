Nach Selfie: US-Tourist (23) stürzt in den Krater des Vesuv

Ein 23-jähriger Tourist aus den USA musste am Samstagabend von italienischen Sicherheitskräften aus dem Krater des Vesuv gerettet werden. Der Mann war sieben Meter in die Tiefen des 1281 Meter hohen Vulkans gestürzt, nachdem ihm sein Handy aus der Hand gefallen war. Der Tourist versuchte gerade, in einer für Touristen nicht zugänglichen Zone ein Selfie zu machen. Nachdem er gerettet worden war, wurden er und drei seiner Familienmitglieder wegen widerrechtlichen Eindringens in öffentliches Gelände angezeigt.