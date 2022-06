«Rüpelhafte» Gäste in Italien: US-Touristin wirft Scooter die Spanische Treppe hinunter – 25’000 Euro Schaden 

Der Aufschwung des Tourismus führt in Italien dazu, dass ausländische Reisende vermehrt gegen die Regeln des Anstands verstossen. Eine Frau aus den USA hat vor einigen Tagen einen Schaden in Höhe von 25'000 Euro (umgerechnet 26'200 Franken) verursacht, nachdem sie ihren Elektroscooter die Spanische Treppe in Rom absichtlich hinunterwarf.