Vor laufenden Kameras : US-Vizepräsident Pence wird am Freitag öffentlich geimpft

Um Vertrauen in den Corona-Impfstoff von Pfizer und Biontech aufzubauen, wird sich US-Vizepräsident Mike Pence vor laufenden Kameras impfen lassen. Der gewählte Präsident Joe Biden soll ihm folgen.

US-Vizepräsident Mike Pence will sich am Freitag gemeinsam mit seiner Frau Karen vor laufenden Kameras gegen das Coronavirus impfen lassen. Das teilte das Weisse Haus am Mittwochabend in Washington mit. Ziel sei es, für die Sicherheit der Impfung zu werben und in der Frage Vertrauen in der Bevölkerung aufzubauen. Der oberste Gesundheitsbeamte der US-Regierung, Vizeadmiral Jerome Adams, werde sich ebenfalls gemeinsam mit Pence und dessen Frau im Weissen Haus impfen lassen.