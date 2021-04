Video sorgt für Empörung : US-Waffenlobby-Chef verfehlt Elefanten

Eine auf Video festgehaltene Trophäenjagd des obersten US-Waffenlobbyisten Wayne LaPierre in Botswana hat in den USA für Entsetzen gesorgt – und für Häme. Auf dem von der Zeitschrift «The New Yorker» und der Organisation «Trace» veröffentlichten Video aus dem Jahr 2013 ist zu sehen, wie der Chef der mächtigen Waffenlobby NRA erfolglos versucht, einem angeschossenen Elefanten den Gnadenschuss zu versetzen.