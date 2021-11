Freispruch spaltet die USA : US-Waffenlobby will Kyle Rittenhouse (18) mit einem neuen Gewehr belohnen

Nach seinem umstrittenen Freispruch befinden sich der 18-jährige Kyle Rittenhouse und seine Familie an einem geheimen Ort. Die Waffenlobby Gun Owner of America will dem Jugendlichen ein Gewehr schenken.

Darum gehts Kyle Rittenhouse befindet sich nach seinem Freispruch an einem geheimen Ort.

Eine Waffenlobby will dem Jugendlichen jetzt ein neues Gewehr schenken.

Der Freispruch für den 18-Jährigen spaltet die USA.

Nach seinem umstrittenen Freispruch befindet sich der 18-jährige Kyle Rittenhouse, der bei Anti-Rassismus-Protesten in der US-Stadt Kenosha im August 2020 zwei Demonstranten erschossen hatte, mit seiner Familie an einem geheimen Ort. «Es geht ihnen im Moment gut», sagte David Hancock, der Sprecher der Familie, dem Sender CBS.



Die Waffenlobby-Vereinigung Gun Owners of America erklärte im Online-Dienst Twitter, sie werde Rittenhouse ein Gewehr vom Typ AR-15 schenken – als Belohnung dafür, dass er «das Recht, in Amerika Waffen zu tragen», verteidigt habe. Mit dem Gewehr des gleichen Typs erschoss der damals 17-Jährige zwei Demonstranten.

Angehörige der Opfer sind entsetzt

Die Angehörigen der Opfer zeigten sich entsetzt über die Entscheidung des Gerichts. «Wir können es nicht glauben», sagte John Huber, der Vater eines der Opfer, dem Sender CNN. Rittenhouse hätte seiner Ansicht nach eine Haftstrafe von 40 Jahren erhalten müssen. Der Vater hielt während des Interviews die Urne mit der Asche seines Sohns in der Hand.

Viele Afroamerikaner werteten das Urteil als bezeichnend für ein Justizsystem, das Minderheiten benachteilige. «Wir haben gerade erlebt, wie ein System, das auf weisser Vorherrschaft aufgebaut ist, die terroristischen Handlungen eines weissen Vorherrschers anerkannt hat», schrieb etwa der afroamerikanische Footballspieler Colin Kaepernick bei Twitter.

US-Präsident Joe Biden ruft zur Ruhe auf

In Chicago folgten die Demonstrierenden einem Aufruf des Bürgerrechtlers Jesse Jackson. Dieser verurteilte das Handeln des Teenagers mit scharfen Worten. «Er hat das verfassungsmässige Recht, sich zu wehren. Er hat nicht das Recht, uns zu töten», sagte Jackson der «Chicago Sun Times».

US-Präsident Joe Biden hatte nach dem Urteilsspruch vor Gewalt gewarnt und zur Ruhe aufgerufen. «Das Urteil in Kenosha wird viele Amerikanerinnen und Amerikaner wütend und besorgt machen, mich eingeschlossen, aber wir müssen anerkennen, dass die Geschworenen entschieden haben», erklärte Biden. Er rief alle Demonstrierenden auf, ihre Meinung friedlich kundzutun.

