In weniger als zwei Wochen findet die Wahl des US-Präsidenten statt. Bislang haben so viele Bürger wie noch nie bereits vor dem Wahltag ihr Stimmrecht genutzt: Laut der Universität in Florida haben bereits rund 43 Millionen US-Wahlberechtigte ihre Stimmzettel per Post oder persönlich abgegeben.