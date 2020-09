Extremste Brände : Zahl der Toten steigt und noch mehr Opfer befürchtet

An der gesamten Westküste der USA toben seit Wochen einige der extremsten Feuer der vergangenen Jahrzehnte. Vielerorts wird den Bewohnern geraten, nicht nach draussen zu gehen.

Die Verschmutzung der Luft durch Waldbrände in Kalifornien ist auch auf dem Meer offensichtlich.

Darum gehts An der Westküste der USA ist bereits eine Fläche von rund fünf Millionen Acres abgebrannt, rund 20’000 Quadratkilometer.

Mindestens 26 Menschen sind in Kalifornien, Oregon und Washington gestorben, Dutzende werden vermisst.

Wegen der anhaltenden Feuer ist die Luft in vielen Städten gesundheitsschädlich.

Bei den verheerenden Waldbränden an der Westküste der USA sind laut Medienberichten bisher mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. In Washington, Oregon und Kalifornien, den drei Bundesstaaten entlang der Küste, waren zudem Dutzende Menschen als vermisst gemeldet, lokale Behörden befürchteten weitere Todesopfer.

Fast 28’000 Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte kämpfen laut der Behörde in der gesamten betroffenen Region gegen die Flammen an. Auch mehr als 200 Soldaten halfen im Kampf gegen einen der Brandherde in Kalifornien mit.

Das Feuer hat ein Bild der Zerstörung hinterlassen – wie hier in Mill City, Oregon. (12. September 2020) keystone-sda.ch

Die Luftqualität erreichte Ärzten zufolge im Westen ein gesundheitsschädliches Niveau, so der Sender «ABC News». Dies könne Menschen auch empfänglicher für das Coronavirus machen. Laut der Organisation IQ Air herrsche dieser Tage entlang der Westküste die schlechteste Luftqualität auf dem Planeten. Portland, Seattle und San Francisco waren unter den ersten drei Städten mit der schlechtesten Luft, Los Angeles belegt den siebten Platz.

«Wir befinden uns in einer Klimakrise»

Zehntausende Menschen waren in Oregon auf der Flucht vor den Flammen, immer näher kommen die Brände auch an die Grossstadt Portland. Die Einwohner von Estacada, einer rund 50 Kilometer südlich gelegenen Kleinstadt, sind bereits zum Verlassen ihrer Häuser aufgerufen worden. In diesem Jahr waren in Oregon laut «New York Times» wegen grosser Trockenheit besonders die Böden im Nordwesten des Staates ausgedörrt, wodurch die Brände auch in Regionen vordringen, die typischerweise nicht von Feuern betroffen sind.

In dem Bundesstaat hätten 40’000 Anwohner ihre Häuser verlassen müssen, teilte die Gouverneurin von Oregon, Kate Brown, mit. Darüber hinaus seien 500’000 Menschen in Gebieten mit Warnstufen unterschiedlicher Dringlichkeit aufgerufen, sich auf mögliche Evakuierungen vorzubereiten.

«Wir befinden uns in einer Klimakrise», erklärte der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom am Freitag bei einem Ortsbesuch in den ausgebrannten Wäldern nahe der Ortschaft Oroville. Viele Wissenschaftler hätten diese Entwicklung schon vor Jahren vorausgesagt. Es gilt unter Wissenschaftlern als sicher, dass die Klimakrise Trockenheit, Hitze und Wetterextreme verschärft, die zu heftigeren Waldbränden beitragen. Schon jetzt zählen sechs der derzeitigen Brände zu den 20 grössten in der Geschichte Kaliforniens seit Beginn der Aufzeichnungen um 1930.

Trump wird sich am Montag informieren US-Präsident Donald Trump will sich am Montag zum ersten Mal persönlich im Bundesstaat Kalifornien über die seit Wochen dort wütenden Waldbrände unterrichten lassen. Trump werde McClellan Park besuchen, eine Siedlung nördlich von Sacramento im Zentrum des Bundesstaates, bestätigte Sprecher Judd Deere am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Der Präsident werde dort an einer Besprechung mit Einsatzkräften der Region und des Bundes teilnehmen.

«Mir bricht das Herz um meinen wunderbaren Staat», schrieb Oregons Senator Jeff Merkley am Samstag auf Twitter zu Bildern von abgebrannten Häusern. «Dies ist die Verwüstung, die ich heute sehe, hinterlassen von diesen nie gesehenen Waldbränden. Strassenzüge von Häusern und Geschäften, Hoffnungen und Träume, Geschichte und Zukunft, alles dezimiert.»