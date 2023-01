US-Zoo tauft Kakerlaken nach Ex-Partnern und verfüttert sie 

Valentinstags-Aktion : Dieser Zoo tauft Kakerlaken nach lästigen Ex-Partnern und verfüttert sie

Ein Zoo in Texas startet eine ungewöhnlichen Aktion zum Valentinstag: Er bietet Kakerlaken an, die enttäuschte Singles nach dem Ex-Partner benennen können und die dann aufgefressen werden. Die Teilnahme ist auch in der Schweiz möglich.

1 / 4 Die Aktion des Zoos nennt sich «Cry me a Cockroach» nach dem Song, den unter anderem Barbra Streisand, Ray Charles, Joe Cocker und Justin Timberlake interpretierten. San Antonio Zoological Society Kakerlaken sind für viele der Inbegriff des Ekelhaften.

REUTERS/David Gray Auch die Madagaskar-Riesenfauchschabe zählt zur Familie der Kakerlaken. IMAGO/Scherf

Darum gehts Wer sich an der oder dem Ex rächen will, kann sich an den Zoo im texanischen San Antonio wenden.

Dieser benennt gegen eine Spende eine Küchenschabe nach dem Ex-Partner und lässt diese dann auffressen.

Gegen Aufpreis kann man dem oder der Verflossenen sogar ein Video davon schicken.

Die Aktion findet zum vierten Mal statt – und wird immer beliebter.

Rache ist sprichwörtlich süss, schmeckt bisweilen aber auch etwas seltsam: Verlassene Singles können zum Valentinstag für zehn Dollar eine Kakerlake nach ihrem Ex-Partner benennen und an Zootiere im US-Bundesstaat Texas verfüttern lassen. Die Teilnahme an dieser kuriosen Spendenaktion sei weltweit möglich, teilte der Zoo von San Antonio am Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter mit. Der Tag von Valentin ist am 14. Februar – er gilt eigentlich als Schutzheiliger der Verliebten.

Je nach Höhe der Spende können sich Interessierte auf der Website des Zoos für eine Kakerlake oder ein Nagetier entscheiden, das dann verfüttert werde. Auch eine Veggie-Option gibt es – für fünf Dollar kann auch ein Salat- oder Kohlkopf symbolisch nach der Ex-Freundin oder dem Ex-Freund benannt werden. Wer seine ehemaligen Partner von der Racheaktion wissen lassen möchte, kann sich eine Grusskarte herunterladen, hiess es.

Für 150 Dollar gibt es sogar die Option, ein Video von der Fütterung zu erhalten – inklusive personalisierter Grussbotschaft. Die Kakerlaken und Nagetiere seien zum Zeitpunkt der Fütterung schon tot und unabhängig von der Spendenaktion im Futterplan des Zoos enthalten.

Wie stehst du zu deinen Ex-Partnern? Ich habe mit allen noch ein tolles Verhältnis. Mit manchen noch gut, andere habe ich aus den Augen verloren. Es gibt da eine Person, der ich auch gerne eine Kakerlake widmen möchte. Ich will nur die Resultate sehen.

Im vergangenen Jahr seien über 8000 Spenden aus den USA und mehr als 30 anderen Ländern der Welt eingegangen, sagte Zoodirektor Cyle Perez dem Sender CNN. Bislang seien die am häufigsten verwendeten Namen «Zach», «Ray» und «Adam» gewesen. Im vergangenen Jahr hatten nach Angaben des Zoos die Namen «Jacob» und «Sarah» die Liste angeführt.

Der Zoo von San Antonio ist nicht der einzige in den USA, der sich den Valentinstag für Rachegelüste zunutze machte: Laut CBS News bieten auch der Bronx Zoo, der Zoo von El Paso oder das Naturhistorische Museum in Houston solche Kakerlaken-Programme. Im Toronto Zoo in Kanada kann man immerhin eine Küchenschabe adoptieren und nach dem Ex-Partner benennen. Andere Institutionen in South Carolina, Hawaii oder Wales bieten dafür die Möglichkeit, einen Abfallkübel nach dem oder der ungeliebten Verflossenen zu benennen.

