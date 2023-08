Namen der Jury-Mitglieder stehen auf einer «Abschussliste»

Strafverfolgungsbehörden in Georgia ermitteln wegen mutmasslicher Drohungen gegen die Geschworenen, die Anfang dieser Woche für eine Anklage des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump wegen Wahlverschwörung im Jahr 2020 in dem US-Bundesstaat gestimmt hatten. Die Behörden würden «schnell auf jede glaubwürdige Bedrohung reagieren und die Sicherheit der Personen gewährleisten, die ihre Bürgerpflicht erfüllt haben», erklärte das Büro des Scheriffs in Fulton County am Donnerstag (Ortszeit). «Wir nehmen diese Angelegenheit sehr ernst», hiess es weiter.

Eine in den USA als Grand Jury bezeichnete Anklagejury hatte am Montag in 13 Punkten Anklagen gegen Trump wegen dessen Versuchen erhoben, den Ausgang der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen. Berichten zufolge wurden daraufhin persönliche Daten der 23 Geschworenen und ihrer Stellvertreter – mit Fotos und Adressen – auf verschiedenen Website veröffentlicht, von denen einige Verbindungen zu Verschwörungstheoretikern aufweisen.

Namen auf «Abschussliste»

Die Jury-Mitglieder in Georgia sind nicht die einzigen Amtsträger, die wegen ihrer Beteiligung an den vier anhängigen Strafverfahren gegen Trump bedroht werden: Eine Frau in Texas wird beschuldigt, am 5. August in einem Telefonanruf gedroht zu haben, die US-Bezirksrichterin Tanya Chutkan zu töten. Die Richterin leitet das Bundesverfahren gegen Trump in Washington. FBI-Agenten töteten am 9. August einen bewaffneten Mann aus Utah, der verhaftet werden sollte, weil er Drohungen gegen Präsident Joe Biden und Beamte, die an der Verfolgung von Trump beteiligt sind, ausgesprochen hatte.