«Saber Strike» : USA beginnen zweiwöchiges Militärmanöver in der Slowakei

Rund 2000 Soldaten hat Washington in das osteuropäische Land geschickt. Die gemeinsamen Übungen waren seit längerem geplant. Doch der Truppenaufmarsch der slowakischen und US-Streitkräfte soll wohl ein Zeichen in Richtung Moskau senden.

In den vergangenen Tagen sind rund 2000 US-Truppen in der Slowakei angekommen.

Vor dem Hintergrund des Konflikts im Nachbarland Ukraine hat in der Slowakei ein zweiwöchiges Grossmanöver der slowakischen und US-Streitkräfte unter der Bezeichnung «Saber Strike» (Säbelhieb) begonnen. Stefan Zemanovic, der Sprecher des slowakischen Verteidigungsministeriums, bestätigte der Deutschen Presse-Agentur auf Anfrage, die Übung habe planmässig am Dienstag begonnen. Allerdings seien weniger US-Soldaten ins Land gekommen als ursprünglich geplant. Das liege aber nicht am Krieg in der Ukraine, sondern habe rein organisatorische Gründe. Statt 3000 würden nur etwas mehr als 2000 Soldaten daran teilnehmen, davon rund ein Drittel slowakische und zwei Drittel amerikanische.