Affenpocken : USA bereiten Impfungen für Kontaktpersonen vor

Vom Impfstoff sollen laut US-Gesundheitsbehörde CDC neben Kontaktpersonen auch Mitarbeitende des Gesundheitssektors sowie Menschen, die eine erhöhte Gefahr für eine schwere Erkrankung vorweisen, profitieren.

Wie das US-Gesundheitsamt CDC am Montag mitteilte, verfüge die USA über rund tausend Impfstoffdosen gegen das Affenpocken-Virus.

Die USA bereiten sich darauf vor, enge Kontaktpersonen von Infizierten gegen Affenpocken zu impfen. «Im Moment hoffen wir, den Impfstoff so weit wie möglich an diejenigen zu verteilen, von denen wir wissen, dass sie davon profitieren würden», erklärte Jennifer McQuiston von der Gesundheitsbehörde CDC am Montag. Das seien neben Kontaktpersonen auch Mitarbeiter des Gesundheitswesens, sowie «diejenigen, die ein hohes Risiko für eine schwere Erkrankung haben».