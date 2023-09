USA: Brocki-Fund entpuppt sich als 250’000-Dollar-Gemälde

1 / 2 Dieses Bild stand jahrelang in einem Schrank, nachdem es eine US-Amerikanerin in einem Brockenhaus für den Rahmen erstanden hatte. Newell Convers Wyeth/Auktionshaus Bonhams Skinner Dieses Jahr postete sie schliesslich Fotos des Bildes im Netz – und landete damit einen Volltreffer. Newell Convers Wyeth/Auktionshaus Bonhams Skinner

Darum gehts Eine US-Amerikanerin hat in einer Brockenstube unbewusst einen Schatz gefunden.

Für vier Dollar kaufte sie ein Gemälde – eigentlich wollte sie nur den Rahmen.

Doch das Bild war auf der Rückseite vom berühmten Künstler Newell Convers Wyeth signiert.

Brockenstuben und Flohmärkte sind nicht nur Orte, wo man günstig Schnäppchen abstauben kann – teils entpuppen sich Käufe auch als echte Glücksgriffe. So erging es einer Frau in Manchester im US-Bundesstaat New Hampshire.

Bild verschwand für Jahre im Schrank

Im Jahr 2017 stiess eine Frau während der Suche nach einem Bilderrahmen bei einem Trödelmarkt auf ein verstaubtes Gemälde. Sie zahlte vier Dollar für das Bild und legte es in ihren Einkaufswagen. Zu Hause angekommen, recherchierte sie im Internet, in der Hoffnung, etwas über ihren Kauf herauszufinden, blieb aber ohne Erfolg. Kurzerhand hängte sie das Bild in ihrem Schlafzimmer auf, bevor es später im Schrank verschwand.

Erst im Mai 2023 holte sie das Gemälde wieder hervor und postete Fotos davon in den sozialen Medien, darunter auch eines, das die Rückseite des Bildes inklusive Signatur des Künstlers zeigte. Der Facebook-Post weckte die Neugier der Kunstrestauratorin Lauren R. Lewis. Kurz darauf stattete die Schnäppchenjägerin der Expertin mit dem Gemälde im Kofferraum einen Besuch ab.

Originalgemälde von bekanntem US-Künstler

Zu ihrem Erstaunen dann die sensationelle Nachricht: Ihr Brocki-Fund entpuppte sich als Originalgemälde des berühmten amerikanischen Künstlers Newell Convers Wyeth. Es ist eines von vier Werken, die für Helen Hunt Jacksons Roman «Ramona» geschaffen wurden.

Die Restauratorin schätzte den Wert auf mittlerweile 250’000 Dollar. Bei der Versteigerung im Auktionshaus Bonhams Skinner erzielte das Bild dann einen beachtlichen Preis von 191’000 Dollar oder umgerechnet 171’000 Franken, wie SRF News schreibt.

Experten zufolge gelangte das Gemälde «Ramona» wahrscheinlich als Geschenk des Verlags an einen Verleger oder an den Nachlass der Autorin Helen Hunt Jackson in den Secondhand-Laden in Manchester. Der genaue Weg bleibt jedoch ein Rätsel.

Jetzt kommt eine Buchseite in den Rahmen

Da die Besitzerin wusste, dass sie sich bald von dem Gemälde trennen würde, erwarb sie vor der Auktion mit Bedacht ein Exemplar der 1939 erschienenen Ausgabe des Romans «Ramona», den das Gemälde illustrieren sollte. Nun will sie die im Buch abgedruckte Version des Bildes herausreissen und «ersatzweise» neu einrahmen.

«Ramona» von Newell Convers Wyeth Im Jahr 1939 schuf der Künstler vier Illustrationen zu Helen Hunt Jacksons Buch «Ramona». Der Roman erzählt das Leben der Waise Ramona, die sowohl schottischer und indianischer Abstammung ist und nach dem Mexikanisch-Amerikanischen Krieg in Südkalifornien lebt.

Das jetzt versteigerte Bild fängt die greifbaren Spannungen zwischen Ramona und ihrer strengen Pflegemutter ein. Neben seiner Arbeit an «Ramona» zierte Wyeths künstlerisches Talent die Seiten verschiedener anderer Bücher, darunter Klassiker wie «Die Schatzinsel», «Robin Hood» und «Robinson Crusoe».