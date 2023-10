USA: Älteste Fallschirmspringerin der Welt ist tot

Ihr Freund will erreichen, dass der Rekord posthum anerkannt wird.

In der Nacht auf Montag verstarb die 104 Jahre alte Frau im Schlaf.

In der vergangenen Woche ging ihr Video um die Welt: Die 104-jährige Amerikanerin Dorothy Hoffner sprang im Fallschirm-Tandem aus einer Höhe von 4100 Metern. Damit dürfte sie den Guinness Weltrekord als älteste Fallschirmspringerin geknackt haben. Als nächstes Abenteuer träumte sie von einer Fahrt im Heissluftballon. Doch dazu wird es nicht mehr kommen. Wie «Gulf News» berichtet, ist Hoffner am Montagmorgen verstorben.

Joe Conant, ein enger Freund der 104-Jährigen, bestätigte die traurige Nachricht gegenüber dem Portal und sagte, dass sie am Sonntagabend im Schlaf gestorben sei. «Sie war unermüdlich. Sie ging einfach weiter», sagt er über seine Freundin. «Dorothy war nicht jemand, der nachmittags ein Nickerchen machte oder nicht zu einer Feier, einem Abendessen oder sonst einer Aktivität auftauchte. Sie war immer da, vollkommen präsent.»

Rekord soll posthum anerkannt werden

Ihr langjähriger Freund Joe will nun noch erreichen, dass der aufgestellte Rekord vom 1. Oktober posthum anerkannt wird. Dazu sei eine Menge Papierkram notwendig. «Sie hatte nicht die Absicht, den Rekord zu brechen. Und sie hatte kein Interesse an Aufmerksamkeit oder so. Sie wollte einfach nur Fallschirmspringen gehen.»