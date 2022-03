Ukraine-Krieg – USA drehen russischen Öl-Hahn zu und Europa will Gas-Importe reduzieren

US-Präsident Biden verkündet neue Strafmassnahmen gegen «Putins Kriegsmaschinerie» und erlässt einen Importstopp für russisches Öl. Dabei ist Benzin in den USA schon jetzt so teuer wie noch nie. Biden sagte, die Massnahme sei mit europäischen Verbündeten abgestimmt. Man wisse aber, «dass viele unserer europäischen Verbündeten und Partner möglicherweise nicht in der Lage sind, sich uns anzuschliessen», fügte er hinzu. «Wir können also diesen Schritt unternehmen, wenn andere es nicht können. Aber wir arbeiten eng mit Europa und unseren Partnern zusammen, um eine langfristige Strategie zu entwickeln, die auch ihre Abhängigkeit von russischer Energie verringert.»



Auch der US-Aussenminister Antony Blinken hat Europa dazu aufgerufen, seine Energieabhängigkeit von Russland zu reduzieren. «Ich denke, es ist nicht nur eine bedeutende Gelegenheit, sondern in diesem Moment eine Notwendigkeit, für viele Länder in Europa, sich endlich von der Abhängigkeit von russischer Energie zu lösen. Weil Russland sie als Waffe benutzt», sagte Blinken am Dienstag bei einem Besuch in Estland. Auch der ukrainische Präsident Wolodimir Selenski hatte dazu aufgerufen, Energieimporte aus Russland einzustellen.