vor 1h

«Wir werden auch das richtigstellen»

USA drohen mit TikTok-Verbot

US-Aussenminister Mike Pompeo deutete in einem Interview an, TikTok verbieten zu wollen. Politiker werfen der Plattform vor, Daten an die chinesische Regierung weiterzugeben.

von Nicolas Saameli

1 / 8 Mag keine chinesischen Apps: US-Aussenminister Mike Pompeo. keystone-sda.ch In einem Interview mit dem rechten TV-Sender Fox News droht Pompeo mit dem Verbot der Plattform TikTok. REUTERS TikTok gehört zum chinesischen Unternehmen ByteDance. REUTERS

Darum gehts US-Aussenminister Mike Pompeo sprach in einem Interview darüber, TikTok verbieten zu wollen.

US-Politiker werfen der Plattform Nähe zur chinesischen Regierung vor.

Diese widerspricht jedoch.

Die US-Regierung überlegt sich, mehrere chinesische Social-Media-Plattformen zu verbieten, darunter die Videostreaming-App TikTok. Das deutete Aussenminister Mike Pompeo in einem Interview mit dem rechten TV-Sender «Fox News» an.

«Wer TikTok downloadet gibt seine privaten Informationen an die Kommunistische Partei Chinas weiter», sagte Pompeo. Er wolle zwar nicht die Entscheidung von Präsident Trump vorwegnehmen, aber: «Wir werden auch das richtigstellen.»

TikTok, welches zum Pekinger Startup ByteDance gehört, steht in den USA seit längerem in der Kritik. Verschiedene Politiker werfen der Plattform Nähe zur chinesischen Regierung vor. Zudem sind viele amerikanische Apps in China verboten und der Handelskrieg zwischen den beiden Ländern spitzte sich in den letzten Jahren zu.

Eine Stellungnahme von TikTok zu Pompeos Drohung bleibt derzeit noch aus. Das Unternehmen hatte aber bereits früher gesagt, die Plattform operiere unabhängig vom chinesischen Mutterkonzern. Die Datenzentren stünden vollständig ausserhalb von China und seien nicht chinesischen Gesetzen unterworfen.

Ende Juli hatte bereits Indien 59 chinesische Apps – darunter TikTok und der Messenger WeChat – wegen Spannungen mit dem Nachbarland China verboten. In der Volksrepublik China selbst ist TikTok übrigens nicht auf dem Markt.