Amerikaner Rudy Noorlander erhielt nach Bärenangriff neues Gesicht

Ein Grizzlybär biss Rudy Noorlander aus dem US-Bundesstaat Montana den vorderen Teil des Unterkiefers ab. Nach fünf Wochen in einem Spital in Utah kann er jetzt endlich nach Hause zurückzukehren, wie ein Arzt und seine Familie am Freitag auf einer Medienkonferenz mitteilten.

Wiedersehen mit Yorkshire Terrier

Rudy beantwortete die meisten Fragen im Spital der University of Utah durch Schreiben auf eine weisse Tafel. Jetzt freut er sich auf sein Lieblingsgetränk Root Beer. Aber auch auf das Wiedersehen mit seinem Yorkshire Terrier Sully, auf die Rückkehr in die freie Natur und vielleicht sogar darauf, im nächsten Monat das Footballspiel zwischen den Montana Grizzlies und seinen geliebten Montana State Bobcats besuchen zu können.

Buch über Angriff geplant

«Ich fühle mich wirklich gesegnet, von so wunderbaren Menschen umgeben zu sein», so Rudys Tochter, als sie die Erklärung ihres Vaters verlas. Er bedankte sich für die Unterstützung, die Liebe, die Gebete und die Freundlichkeit, die er von Freunden und Fremden erhalten habe.

Keine Zeit für Bärenspray

Am 8. September war Rudy etwa 90 Kilometer nördlich des Yellowstone Nationalparks angegriffen worden, nachdem er sich zwei Menschen angeschlossen hatte, um nach einem angeschossenen Reh zu suchen. Der Bär kam so schnell auf ihn zu, dass er keine Zeit hatte, seinen Bärenspray einzusetzen, wie es damals hiess. Sein Gewehr hatte eine Fehlzündung. Es dauerte mehrere Stunden, bis der schwer verletzte Mann per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden konnte.