Überprüfung : USA empfehlen Stopp von Impfungen mit Johnson & Johnson

Die US-Behörden haben eine Aussetzung der Impfungen mit dem Corona-Vakzin von Johnson & Johnson empfohlen. Grund sind möglicherweise gefährliche Blutgerinnsel.

In den USA sind inzwischen mehr als 6,8 Millionen Dosen des Impfstoffs von Johnson & Johnson verabreicht worden.

Die Behörden in den USA haben eine vorübergehende Aussetzung der Impfungen mit dem Wirkstoff von Johnson & Johnson empfohlen, nachdem bei sechs Menschen im Land danach Sinusvenenthrombosen erfasst wurden. Das teilten die Gesundheitsbehörde CDC und die Arzneimittelbehörde FDA am Dienstag in einer gemeinsamen Stellungnahme mit.