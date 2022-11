B-21 Stealth Bomber : USA enthüllen diese Woche das modernste Kampfflugzeug aller Zeiten

Am Freitag will Hersteller Northrop Grumman den B-21 Raider vorstellen: Beim Tarnkappenbomber soll es sich um das modernste Kampfflugzeug aller Zeiten handeln. Das Programm liess sich die Air Force 203 Milliarden Dollar kosten.

Die Rede ist vom nagelneuen Tarnkappenbomber B-21, den das Unternehmen am Freitag auf dem Gelände seines Werks in Palmdale in Kalifornien enthüllen will. Den Auftrag dazu hatte der Flugzeugbauer 2015 erhalten, das Projekt verschlang bis jetzt stolze 203 Milliarden Dollar. Der Jet wurde gebaut, um Langstrecken-Einsätze zu fliegen – je nachdem, auch mit atomaren Waffen bestückt – und sich in der Luft mit modernster Tarnkappentechnologie zu tarnen.