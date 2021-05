Colonial : USA erklären regionalen Notstand wegen Hackerangriff auf grösste US-Pipeline

Die US-Regierung hat auf die Hackerattacke auf die Colonial Pipeline reagiert und den regionalen Notstand ausgerufen. Die Versorgung mit Benzin, Diesel und Kerosin müsse sichergestellt werden.

Die Colonial-Pipeline ist gemessen am transportierten Volumen die grösste US-Pipeline. Jeden Tag fliessen mehr als 2,5 Millionen Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) an Benzin, Diesel, Kerosin und anderen Erdölprodukten durch die Rohrleitungen.

Nach dem Hackerangriff auf die grösste Pipeline der USA hat die Regierung in Washington am Sonntag den regionalen Notstand ausgerufen. Dieser Schritt gehe auf die dringende Notwendigkeit ein, «den sofortigen Transport von Benzin, Diesel, Kerosin und anderen Erdölprodukten» sicherzustellen, erklärte das US-Transportministerium. Nach dem Hackerangriff war das gesamte Rohrleitungsnetz der Betreiberfirma Colonial vorübergehend stillgelegt worden.

Colonial mit Sitz im Bundesstaat Georgia ist der grösste Pipeline-Betreiber in den USA. Die Pipeline führt über gut 8800 Kilometer von Houston im Bundesstaat Texas bis nach New York an der US-Ostküste und versorgt etwa 50 Millionen Verbraucher.