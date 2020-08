Wahlen in Hongkong verschoben

USA erlässt Sanktionen gegen Carrie Lam

Die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone steht seit längerem in der Kritik. Nun drohen ihr finanzielle Sanktionen.

Keine Demokratin: Carrie Lam ist als Regierungschefin massgeblich am neuen Sicherheitsgesetz in Hongkong beteiligt.

Nach der umstrittenen Verschiebung der Wahl in Hongkong haben die USA Sanktionen gegen die Regierungschefin der chinesischen Sonderverwaltungszone, Carrie Lam, erlassen. Das teilte das US-Finanzministerium am Freitag in Washington mit. Lam und zehn weitere Personen befinden sich damit auf einer Liste von Personen, deren Vermögenswerte die US-Regierung einfriert. Die Regierungschefin sei «direkt verantwortlich für die Umsetzung von Pekings Politik zur Unterdrückung der Freiheit und demokratischer Prozesse» in Hongkong, hiess es in einer Mitteilung.