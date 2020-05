Blutplasma-Test für Covid-19

USA erteilen Zulassung für Antikörper-Test von Roche

Der Basler Pharmakonzern hat eine Notfallzulassung erhalten. Der Blutplasma-Test erkennt Antikörper, welche der menschliche Organismus nach einer Infektion mit dem Coronavirus gebildet hat.

Der Antikörper-Test soll bald weltweit zur Verfügung stehen: Roche in Basel. (Archivbild)

Der Basler Pharmakonzern Roche hat in den USA die Notfallzulassung seines Antikörper-Test für das Coronavirus erhalten. Dies teilte die Firma in einer Medieninformation in der Nacht auf Sonntag mit.