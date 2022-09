Inhaftierter Alexei Nawalny : USA fordern sofortige Freilassung von Kreml-Kritiker Nawalny

Die US-Regierung hat den russischen Behörden vorgeworfen, die Rechte des inhaftierten Kreml-Kritikers Alexei Nawalny zunehmend zu missachten. «Die Vereinigten Staaten sind zutiefst besorgt über die Tatsache, dass die russische Regierung auf willkürliche und wachsende Weise in die Rechte von Alexei Nawalny eingreift», erklärte der Sprecher des US-Aussenministeriums, Ned Price, am Freitag in Washington.

9 Jahre Haft in einer Strafkolonie

Nawalny hatte am Mittwoch auf seinem Twitter-Kanal verbreitet, diesmal müsse er 15 Tage in der Einzelzelle verbringen. Damit wurde er nach eigenen Angaben in seinem Straflager zum vierten Mal hintereinander in Isolationshaft gesperrt.