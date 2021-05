Angriffe nehmen zu : USA führen Gesetz gegen anti-asiatische Hassverbrechen ein

Der US-Kongress hat ein Gesetz verabschiedet, das Bürger asiatischer Herkunft besser schützen soll. Hintergrund: Auch wegen der Corona-Krise hat die Zahl der Übergriffe stark zugenommen.

Ebenfalls Mitte März wurde die chinesischstämmige Xiao Zhen Xie in Samn Francisco von einem 39-jährigen Weissen in San Francisco angegriffen und verletzt.

Das Repräsentantenhaus stimmte am Dienstag mit grosser Mehrheit für das sogenannte Covid-19-Hassverbrechen-Gesetz. Vor einigen Wochen hatte bereits der Senat dem Gesetzentwurf mit breiter Mehrheit zugestimmt. Präsident Joe Biden will das Gesetz noch in dieser Woche unterzeichnen und damit in Kraft setzen, wie seine Sprecherin Jen Psaki ankündigte.