Russlandkonflikt - USA führen Militärübung mit 2000 Soldaten durch – im neutralen Österreich

US Department of Defense

Die Einsatzzentrale für «Defender Europe 21» befindet sich auf dem Stützpunkt der 7. Armee in Grafenwöhr in Bayern.

2000 Soldatinnen und Soldaten werden auf österreichischen Schienen und Strassen unterwegs sein. Die meisten von ihnen reisen von amerikanischen Stützpunkten in Deutschland und den Niederlanden an. Von Österreich werden sie weiter gen Süden nach Slowenien, Bosnien und Kroatien ziehen. Die Übung hätte bereits letztes Jahr stattfinden sollen, wurde aber aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt.

US-Soldaten werden an der Grenze auf Corona getestet

Die US-Truppen werden in österreichischen Kasernen übernachten und von ihren Kollegen mit Logistikdienstleistungen unterstützt. Die österreichische Bahn wird schwere Mittel transportieren und die einheimischen Experten werden das Betanken von Fahrzeugen übernehmen. Um die Sicherheit der eigenen Bevölkerung zu gewährleiten, verlangt Österreich von den ausländischen Truppen einen Corona-Test an der Grenze.

Russland hatte in den vergangenen Wochen an der Grenze zur Ukraine und auf der annektieren Halbinsel Krim mehrere zehntausend Soldaten stationiert, von denen ein Teil nun wieder abzieht. Die USA und ihre europäischen Partner reagieren ihrerseits mit Aufklärungsflügen im Gebiet rund ums Schwarze Meer. Ziel von «Defender Europe 21» sei es, die «Fähigkeit der US Arme Europe and Africa zu zeigen» und «die Abschreckung in Nordeuropa aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Kräfte in andere Gebiete zu verlagern» erklären die Amerikaner.