Pandemiebekämpfung : USA haben bereits über 150 Millionen Impfdosen verabreicht

Die USA geben Gas beim Impfen. Seit Joe Biden das Amt des US-Präsidenten übernommen hat, wurden über 150 Millionen Impfdosen verimpft. Insgesamt sollen es sogar über 168 Millionen Dosen sein.

Impfen ohne «verwirrende Einschränkungen»: In den USA sollen alle Erwachsenen schon in weniger als zwei Wochen einen Termin für eine Corona-Impfung vereinbaren können. «Wir machen unglaubliche Fortschritte», sagte US-Präsident Joe Biden am Dienstag (Ortszeit) im Weissen Haus. «Vom 19. April an ist jeder Erwachsene in jedem Staat, jeder Erwachsene in diesem Land berechtigt, sich in die Schlange zu stellen, um eine Corona-Impfung zu bekommen.» Vom Impferfolg der Amerikaner sollen auch andere Länder profitieren, wie Biden deutlich machte. Das dürfte aber erst in einigen Monaten soweit sein. Einen verpflichtenden Impfpass auf Bundesebene schloss das Weisse Haus indes aus.