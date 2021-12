Firmenranking 2021 : USA hängt Europa ab – Das sind die wertvollsten Firmen der Welt

Firmen wie Apple, Microsoft, Alphabet oder Tesla sind kaum zu stoppen. Aus der Schweiz schaffen es drei Konzerne in die Top 100, zwei davon sind in der Pharma gross.

Apple, Microsoft und Alphabet: Das sind die drei am höchsten kapitalisierten Unternehmen der Welt an den Börsen 2021.

Europa steigt kontinuierlich ab

Ende 2007 hatten noch 46 der 100 weltvollsten Unternehmen der Welt ihren Hauptsitz in Europa. Inzwischen sind es nur noch 16. «Wir beobachten einen erheblichen Bedeutungsverlust von Europa an den Weltbörsen», so Stefan Rösch-Rütsche von EY Schweiz. Die USA hätten in innovativen und technologiegetriebenen Branchen eindeutig die Nase vorne.