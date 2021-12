Sorge vor Kollaps : USA halbieren wegen Omikron Quarantänedauer

Weil Hunderttausende Erkrankte drohen, verkürzen die Behörden die Quarantänedauer von zehn auf fünf Tage. Betroffen sind nur symptomfreie Infizierte, für Personen mit einem Booster fällt die Isolationspflicht ganz weg.

Die Omikron-Variante breitet sich derzeit rasend schnell in den USA aus.

Wer symptomfrei ist, muss nach einem positiven Testergebnis nur noch fünf statt zehn Tage in Isolation.

Auch in den USA breitet sich Omikron-Variante aus.

Angesichts der sich rasant ausbreitenden Omikron-Variante des Coronavirus mit zahlreichen Neuinfektionen halbieren die USA die Quarantänezeit für symptomfrei Infizierte. Wer positiv auf das Virus getestet, aber beschwerdefrei ist, muss künftig nur noch fünf statt wie bisher zehn Tage in Quarantäne, wie die Gesundheitsbehörde CDC am Montag erklärte.

Für Geboosterte fällt keine Quarantäne an

Die CDC-Empfehlungen sind nicht bindend, werden aber von der US-Wirtschaft und Politik üblicherweise befolgt. Die Behörde schlägt in ihren neuen Richtlinien auch vor, dass der fünftägigen Quarantäne eine fünftägige Sicherheitsphase folgen sollte, in der die Betroffenen in Gegenwart anderer eine Schutzmaske tragen.