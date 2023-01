China: USA halten an Testpflicht für Reisende fest

Die chinesische Regierung kündigte Gegenmassnahmen an.

Der Streit über verschärfte Vorschriften bei Einreisen aus China in viele Länder geht in die nächste Runde. Die chinesische Regierung kündigte Gegenmassnahmen gegen mehrere Staaten an, die eine Testpflicht für Reisende aus China vorschreiben. Jetzt hat sich die Pressesprecherin des Weissen Hauses, Karine Jean-Pierre, zu der chinesischen Ankündigung geäussert: Es gebe «keinen Grund für Vergeltungsmassnahmen» Pekings gegen Länder, die «umsichtige Gesundheitsmassnahmen ergreifen, um ihre Bürger zu schützen». Einschränkungen würden der öffentlichen Gesundheit dienen und basierten auf wissenschaftlichen Erkenntnissen.