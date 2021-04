Zusammenarbeit statt Konfrontation : USA heben Sanktionen gegen internationalen Strafgerichtshof auf

Erneut wurden Schritte von Ex-Präsident Donald Trump rückgängig gemacht: Zwar sei die Regierung Joe Bidens auch nicht mit allem einverstanden, was der internationale Strafgerichtshof unternimmt. Aber man würde einen Dialog Sanktionen vorziehen.

Antony Blinken verkündete die Entscheidung am Freitag: Der Aussenminister sagte, Sanktionen seien der falsche Weg.

Die US-Regierung hat die unter dem früheren Präsidenten Donald Trump verhängten Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wieder aufgehoben. Dies gab Aussenminister Antony Blinken am Freitag in Washington bekannt. Zwar seien die USA weiterhin gegen Untersuchungen des Gerichts zu Afghanistan oder Israel, aber die Regierung von Präsident Joe Biden setze auf Dialog und nicht auf Sanktionen. Deutschland und Frankreich befürworteten die Entscheidung.

Blinken bekräftigte die US-Kritik an den Ermittlungen gegen US-Soldaten wegen möglicher Kriegsverbrechen in Afghanistan sowie zu mutmasslichen Verbrechen in den von Israel besetzten Palästinensergebieten. Die neue US-Regierung wolle Probleme aber «über den Dialog mit allen beteiligten Akteuren und dem IStGH lösen, statt durch die Verhängung von Sanktionen».