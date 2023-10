Ex-Freundin belastet Sam Bankman-Fried vor Gericht schwer

Bankman-Fried muss sich wegen Betrugs vor Gericht verantworten. Seine Ex-Freundin Ellison hat sich im Zuge der Ermittlungen in zwei Punkten des Betrugs schuldig bekannt und arbeitet mit der Staatsanwaltschaft zusammen.

Der einst als Krypto-Wunderkind gefeierte Unternehmer habe «das System errichtet», über das Kundengelder von FTX in seinen Krypto-Investmentfonds Alameda Research geflossen seien.

Die Ex-Freundin und frühere Geschäftspartnerin des wegen Betrugs angeklagten Krypto-Unternehmers Sam Bankman-Fried hat den 31-Jährigen vor Gericht schwer belastet. Caroline Ellison sagte am Dienstag vor einem Bundesgericht in New York, sie und Bankman-Fried hätten «rund 14 Milliarden Dollar» (rund 12,6 Milliarden Franken) von Kunden der Kryptowährungsplattform FTX veruntreut. Bankman-Fried habe sie damals angewiesen, «diese Verbrechen zu begehen».