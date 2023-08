Inter Miami: Yassine Chueko bewacht Lionel Messi

Superstar Lionel Messi sorgt seit seinem Wechsel zu Inter Miami seit Wochen für einen regelrechten Soccer-Hype in den USA. Erst am vergangenen Wochenende brillierte er bei seinem MLS-Debüt in New York gegen die Red Bulls mit einem fabelhaften Tor zum 2:0-Endstand. Zuvor gewann er mit seinem neuen Verein bereits den Leagues Cup und stiess in den Final des US Open Cup vor.