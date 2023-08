USA: «Er hasste Schwarze» – Mann erschiesst mehrere Menschen

In Jacksonville im US-Bundesstaat Florida hat ein Mann am Samstag drei Menschen getötet. (26. August 2023)

Auf den Tag genau fünf Jahre später ist es in Jacksonville, Florida, wieder zu einem Schusswaffen-Vorfall gekommen.

Im US-Bundesstaat Florida hat ein Angreifer nach Behördenangaben am Samstag mehrere Menschen erschossen, berichtete der TV-Sender WJXT. Laut dem Bericht von WJXT feuerte der Angreifer Schüsse auf Autos ab, die an einem Discounter vorbeifuhren. Anschliessend habe er sich in dem Geschäft verbarrikadiert. Ein Mitglied des Gemeinderats sagte dem Sender, der Schütze sei getötet worden. Er soll Anfang 20 gewesen sein.