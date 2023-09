Jimmy Buffett ist tot: Country-Legende wurde 76 Jahre alt

Der legendäre Singer-Songwriter Jimmy Buffett, der vor allem durch seinen Song «Margaritaville» bekannt wurde, ist gestorben. Dies geht aus einer Erklärung hervor, die am Samstag auf seiner Website und in den sozialen Medien veröffentlicht wurde.



Er wurde 76 Jahre alt. «Jimmy ist in der Nacht zum 1. September friedlich eingeschlafen, umgeben von seiner Familie, seinen Freunden, seiner Musik und seinen Hunden», heisst es in der Mitteilung: «Er lebte sein Leben wie ein Lied bis zum letzten Atemzug und wird von so vielen vermisst werden.»