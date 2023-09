USA: Joe Biden verliert an Zustimmung, Donald Trump legt zu

Getty Images for Congressional Black Caucus Annual Legislative Conference

In den USA ist die Zustimmung für den amtierenden Präsidenten Joe Biden (80) auf einem Tiefpunkt angelangt. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von «ABC News» und der «Washington Post». Eine Rekordzahl sagt, dass es ihnen unter seiner Präsidentschaft schlechter gegangen ist, drei Viertel sagen, er sei zu alt für eine weitere Amtszeit. Donald Trump hingegen sieht im Rückblick besser aus – alles schwere Herausforderungen für Biden in seiner bevorstehenden Wiederwahlkampagne.

Bidens Werte auf einem Rekordtief

44 Prozent der Amerikaner gaben an, dass es ihnen unter Bidens Präsidentschaft finanziell schlechter gegangen ist – der höchste Wert für einen Präsidenten in den Umfragen der beiden US-Zeitungen seit 1986. Nur 37 Prozent sind mit seiner Amtsführung einverstanden, während 56 Prozent sie ablehnen. Noch weniger, nämlich 30 Prozent, sind mit Bidens Leistungen in der Wirtschaft einverstanden.