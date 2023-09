Powerball: So viel ist dieses Mal im Jackpot

1 / 3 Dieses Bild stammt von Juli 2023. Mittlerweile ist der Jackpot auf 925 Millionen US-Dollar angestiegen. IMAGO/Sipa USA In den USA werden immer wieder astronomische Summen bei Lotterien an glückliche Gewinnerinen und Gewinner ausbezahlt. IMAGO/ZUMA Wire Der grösste Powerball-Jackpot in Höhe von 2,04 Milliarden Dollar ging im November 2022 an einen Edwin Castro in Kalifornien. IMAGO/UPI Photo

Darum gehts In den USA gehen immer wieder astronomische Summen bei Lotterien an glückliche Gewinnerinnen und Gewinner.

So auch im November 2022 – es wurden über zwei Milliarden Dollar ausbezahlt.

Nun steht am kommenden Wochende wieder eine Ziehung an.

Am Mittwochabend war wieder Ziehung in der US-Lotterie Powerball. Doch es hatte niemand die sechs richtigen Zahlen angekreuzt. Der Jackpot der Ziehung am kommenden Samstag bleibt damit der neunthöchste weltweit. In der Vergangenheit hatten glückliche Gewinner bei den US-Lotterien Powerball und Mega Millions auch schon mehr als eine Milliarde Dollar abgeräumt. Der grösste Powerball-Jackpot in Höhe von 2,04 Milliarden Dollar ging im November 2022 an Edwin Castro in Kalifornien. Der 31-Jährige kaufte sich bereits drei Villen – für die teuerste blätterte er 47 Millionen Dollar hin.

Zuletzt wurde der Jackpot bei Powerball am 19. Juli geknackt, seither gab es 30 Ziehungen. Bei der Lotterie beträgt die Gewinnchance 1:292,2 Millionen, was für einen hohen Hauptgewinn sorgt. Die 925 Millionen würden an einen einzelnen Gewinner ausgezahlt, der sich für eine Ratenzahlung über 30 Jahre hinweg entscheidet. Die meisten Gewinner bevorzugen aber eine Einmalzahlung, die sich bei der Ziehung Samstag auf schätzungsweise 432,4 Millionen Dollar belaufen würde. Auf den Gewinn fallen Steuern an.

1,6 Milliarden Dollar gewonnen

Erst in dieser Woche meldete sich der Gewinner des dritthöchsten Lotto-Jackpots in der US-Geschichte, sieben Wochen nach der Ziehung seiner Glückszahlen. Wie der Lotteriebetreiber Mega Millions mitteilte, nahm die Person, die am 8. August in Florida den knapp 1,6 Milliarden Dollar schweren Jackpots geknackt hatte, den Gewinn an diesem Montag in Anspruch.

In den meisten US-Staaten kostet ein Lottoschein zwei Dollar. Spieler können ihren Tipp selbst ausfüllen oder das einen Computer übernehmen lassen. Powerball wird in 45 US-Staaten sowie im Hauptstadtbezirk Washington, Puerto Rico und den Amerikanischen Jungferninseln gespielt.

