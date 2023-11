USA: Kritik an Ufo-Abteilung – Chef tritt zurück

Department of Defense/Aaro

Der umstrittene Leiter der Abteilung im Pentagon, Dr. Sean Kirkpatrick, tritt per Dezember zurück. Er sah sich mit einiger Kritik konfrontiert.

Die neu gegründete UFO-Abteilung im Pentagon, das «All-domain Anomaly Resolution Office» (Aaro), sieht sich aktuell mit zahlreichen Problemen konfrontiert. Der umstrittene Leiter, Dr. Sean Kirkpatrick, tritt per Dezember zurück, nachdem er für mangelhafte Untersuchungen und Desinteresse kritisiert wurde. Kirkpatrick überraschte jedoch zum Abschied mit der Aussage, dass es «Beweise für besorgniserregende UFO-Aktivitäten in unserem Hinterhof» gebe. Dahinter stecken gemäss Kirkpatrick entweder feindliche Mächte oder Aliens.

Soll Öffentlichkeit allmählich eingeweiht werden?

Damit schlug Kirkpatrick einen überraschend eindeutigen Ton an für einen hochrangigen US-Offiziellen. Kreise, die sich selbst als UFO-Insider sehen, interpretieren dies als Teil einer möglichen Kampagne für den «soft disclosure» – also den Plan, das Wissen der USA über UFOs und Aliens nach und nach offenzulegen, um einen zu heftigen Schock in der Bevölkerung zu vermeiden.