Laut Medienberichten : USA lassen ab November Europäer wieder ins Land – aber nur geimpft

Per 1. November wollen die USA ihre Einreisebeschränkungen wieder aufheben. Geimpfte Reisende aus der EU und Grossbritannien dürfen dann wieder ins Land.

Reisende aus der EU und Grossbritannien dürfen ab November wieder in die USA einreisen.

Laut übereinstimmenden Medienberichten sollen ab November EU-Bürger und Briten wieder in die USA einreisen dürfen.

Die USA wollen laut Medienberichten die Einreisebeschränkungen aus der Europäischen Union und Grossbritannien bald für Geimpfte aufheben. Die Lockerung solle noch am Montag bekanntgeben werden, berichteten die «Financial Times», die Website «Politico» und der Sender CNN. Der Zeitung und CNN zufolge soll der Schritt im November greifen.

In Washington, Brüssel und London gab es zunächst keine Bestätigung für die Berichte. «Politico» berief sich auf EU-Diplomaten, die «Financial Times» und CNN auf nicht näher umrissene informierte Personen.

Die bisherigen Reisebeschränkungen besagen, dass nur US-Bürger und Besitzer einer Green Card sowie deren Familienmitglieder in die USA einreisen dürfen, wenn sie sich in den vergangenen 14 Tagen in der EU oder Grossbritannien aufgehalten haben. Alle anderen brauchen eine spezielle Erlaubnis.