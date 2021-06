Aduhelm : USA lassen umstrittenes Alzheimer-Medikament «made in Switzerland» zu

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat das erste Alzheimer-Medikament in der westlichen Welt seit 19 Jahren zugelassen. Den dafür nötigen Wirkstoff «Aducanumab» entwickelten Wissenschaftler in den Labors der Universität Zürich und der Firma Neurimmune aus Schlieren, wie der «Tages-Anzeiger» (Bezahlartikel) schreibt. Für die Produktion seien die Firmen Biogen und ihr japanischer Partner Eisai verantwortlich. Vertrieben wird das Medikament unter dem Namen «Aduhelm». Patientinnen und Patienten sollen es als monatliche Infusion erhalten.

Zulassung umstritten

Die Zulassung ist kontrovers, da das Medikament in einer Studie im März 2019 nicht gut abschnitt. «Ich werde es nicht verschreiben», schrieb Jason Karlawish von der «Perelman School of Medicine» von der Universität Pennsylvania auf statnews.com. «Aducanumab wird keine neue Ära in der Alzheimer-Behandlung einläuten.»