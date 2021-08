Afghanistan-Abzug : USA lassen zerstörtes Kriegsmaterial zurück – aber was ist mit dem Rest?

70 MRAPs, 27 Humvees und 73 Flugzeuge haben die USA in Afghanistan zurückgelassen und so präpariert, dass sie nicht mehr verwendet werden können. Die Taliban zeigen sich derweil stolz mit ihren erbeuteten US-Waffen.

1 / 9 Ein Riesenvieh kommt in ein anderes Riesenvieh: Ein CH-47 Chinook Helikopter wurde am Flughafen Kabul vor ein paar Tagen in einen Transporter der U.S. Air Force verladen. Doch die USA nahmen aus Afghanistan … via REUTERS … längst nicht all ihr militärisches Equipment mit und machten Dutzende Humvees, MRAP … REUTERS und Flugzeuge unbenutzbar. AFP

Darum gehts Das US-Militär machten zu seinem Abzug aus Afghanistan Gerätschaften und Systeme unschädlich .

Den Taliban ist auf ihrem Siegeszug dennoch reichlich viel Material in die Hände gefallen.

Man sieht sie auch nicht mehr länger mit Kalashnikovs auf den Strassen patroullieren.

Die USA haben keinen Überblick, was sie den Taliban alles an Kriegsbeute überliessen.

Die letzten bemannten US-Militärflugzeuge sind vom Hamid Karzai International Airport in Kabul abgeflogen, aber nur mit einem Teil ihres Equipments. Zurückgelassene Systeme wurden unbenutzbar gemacht.

Die Raketen-, Artillerie- und Mörserabwehrsysteme (C-RAM), die noch am Vortag zur Abwehr von Raketenangriffen am Flughafen eingesetzt wurden, sind bis zur letzten Minute online gehalten und dann unbrauchbar gemacht worden.

70 MRAP, 27 Humvees, 73 Flugzeuge

«Wir haben diese Systeme entmilitarisiert, damit sie nie wieder eingesetzt werden können», sagte General Kenneth F. McKenzie, der Leiter des US Central Command, zu US-Medien. «Wir hielten es für wichtiger, unsere Streitkräfte zu schützen, als diese Systeme wieder in Betrieb zu nehmen.»

Zu dem «demilitarisierten» Equipment gehören 70 minenresistente Fahrzeuge (MRAP), 27 Humvees (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles) und 73 Flugzeuge. Sie würden «nie wieder von irgendjemandem benutzt» oder bedient werden können, so der General. McKenzie fügte an, dass einige Systeme, wie Feuerwehrfahrzeuge und Frontlader, einsatzbereit belassen wurden, damit der Flughafen so bald wie möglich wieder in Betrieb genommen werden könne.

«Natürlich kein vollständiges Bild davon»

Dennoch: Den Taliban sind zahlreiche andere, funktionierende Systeme in ihre Hände gefallen, als sie das Land, entgegen aller Vorhersagen der US-Geheimdienste, überrannten und mit ihm die afghanischen Streitkräfte – für deren Bewaffnung und Ausrüstung die USA in den letzten zwanzig Jahren Milliarden von Dollar ausgegeben haben.

Jetzt besitzen sie ein umfangreiches Militärarsenal aus amerikanischer Produktion, von Gewehren bis zu Fahrzeugen. In welchem Umfang, ist offenbar unklar: «Wir haben natürlich kein vollständiges Bild davon, wo jeder einzelne Artikel des Verteidigungsmaterials hingekommen ist, aber sicherlich ist eine ganze Menge davon in die Hände der Taliban gefallen», so ein Sicherheitsberater aus dem Weissen Haus.

Wo sind die Kalashnikovs geblieben?

Entsprechend zeigen sich die Taliban auf Fotos nun nicht mehr mit ihrem «Markenzeichen», den Kalashnikovs in all ihren Variationen. Die meisten Taliban scheinen jetzt amerikanische M4-Karabiner und M16-Gewehre zu zu besitzen, die mit allerlei Spielereien ausgestattet sind, von teuren Optiken bis hin zu Laserzielgeräten und Taschenlampen.

Die Rückführung von Militärmaterial sei für die USA weder leicht noch wirtschaftlich, schreibt «The Diplomat». Es sei billiger, grosse Mengen an Kriegsmaterial an Ort und Stelle in die Luft zu jagen, als es aus dem Binnenland Afghanistan auszufliegen.

Das zurückgelassene Material und die in Umlauf gebrachten Waffen dürften zumindest in Afghanistan potenziell Schaden anrichten.

USA jagten ihre eigenen Raketen

Die Folgen könnten nicht nur Zentralasien betreffen, befürchtet «The Diplomat»: So seien militante Organisationen leicht in der Lage, Waffen aus Afghanistan in den Nahen Osten, auf den afrikanischen Kontinent oder nach Südostasien zu schmuggeln.

Bleibt zu hoffen, dass sich die Geschichte in diesem Fall nicht wiederholt – obgleich die USA daraus wenig gelernt zu haben scheinen. Denn schon als die Sowjetunion 1989 aus Afghanistan abgezogen war, waren zahlreiche Stinger-Raketen im Land, mit denen die USA die antisowjetischen Mujaheddin aufgerüstet hatten.

Es wird geschätzt, dass von den 2300 Stingers, die die CIA zur Verfügung gestellt hatte, 600 unauffindbar waren. Die Möglichkeit, dass sie für terroristische Angriffe eingesetzt werden oder in die Hände einer feindlichen Regierung fallen könnten, löste eine regelrechte Jagd nach den tragbaren Raketen aus.

Grosser Propagandawert

Die USA bemühten sich, sie zurückzukaufen, zu teils horrenden Preisen. Auch der Iran zeigte Interesse und bot mit. Die Befürchtungen, die Stinger könnten bei einem Terrorangriff eingesetzt werden, bewahrheiteten sich nicht, und auch die Taliban konnten sie nicht für ihre Flugabwehr nutzen.

Es wird sich zeigen, wie die zurückgelassenen Waffen in Afghanistan letztlich eingesetzt werden. Einen Zweck aber haben sie bereits erfüllt: Die Videos und Fotos von Taliban-Kämpfern, die mit dem amerikanischen Kriegsgerät paradieren, ist von grossem Propagandawert in der Welt der Jihadisten.