Weltweit 500 000 Neuinfektionen : USA melden mehr als 91 000 neue Corona-Fälle

Die USA verzeichnen am Donnerstag einen neuen Negativrekord an Coronavirus-Neuinfektionen. Weltweit wurden erstmals über eine halbe Million neuer Fälle an einem Tag registriert.

1 / 3 Die Corona-Pandemie hat die USA fest im Griff: Drive-in-Baseballspiel in Los Angeles. REUTERS So viele Coronavirus-Infektionen wie noch nie registrierten die USA am Donnerstag. REUTERS Zu den aktuell am härtesten betroffenen US-Bundesstaaten gehören die im Präsidentschaftswahlkampf heiss umkämpften Ohio, Michigan, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin. REUTERS

Darum gehts Die USA haben am Donnerstag mehr als 91 000 Neuinfektionen registriert – so viele wie noch nie.

Mehr als 1000 Menschen starben innerhalb eines Tages an den Folgen des Virus.

Weltweit wurden am Donnerstag erstmals über 500 000 Neuinfektionen gemeldet.

Die USA haben am Donnerstag so viele neue Corona-Infektionen registriert wie noch nie. Es seien mehr als 91 000 Fälle hinzugekommen, ergab eine Zählung der Nachrichtenagentur Reuters. Der bisherige Tagesrekord wurde am 23. Oktober mit 84 169 Fällen gemeldet. Weltweit hält Indien mit 97 894 Infektionen den Höchstwert für registrierte Neuinfektionen an einem einzelnen Tag.

Neben den Neuinfektionen nehmen auch die Todesfälle und Krankenhausaufenthalte zu. Zum dritten Mal im Oktober starben am Donnerstag binnen 24 Stunden mehr als 1000 Menschen mit dem Virus. Damit erhöhte sich die Gesamtzahl der Todesopfer in den USA auf 229 000. Zu den aktuell am härtesten betroffenen US-Bundesstaaten gehören die im Präsidentschaftswahlkampf heiss umkämpften Ohio, Michigan, North Carolina, Pennsylvania und Wisconsin.

Weltweit sind nach einer Reuters-Zählung erstmals mehr als 500 000 Neuinfektionen an einem Tag verzeichnet worden. Getrieben wird der Anstieg dabei von Rekord-Zunahmen auf der Nordhalbkugel. Am Freitag vergangener Woche wurde erstmals ein Anstieg von 400 000 Fällen registriert.